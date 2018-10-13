Savaşçı dizisi 50. bölüm 2. fragmanı
Savaşçı dizisi 50. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fox TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinin yeni bölümü 14 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'da ekranlara gelecek.
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