Savaşçı dizisi 50. bölüm 2. fragmanı

Savaşçı dizisi 50. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fox TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinin yeni bölümü 14 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'da ekranlara gelecek.

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