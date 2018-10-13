Söz dizisi 55. bölüm 2. fragmanı

Söz dizisi 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz dizisinin yeni bölümü 15 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarında olacak.

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