Arka Sokaklar 491. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar dizisinin 491. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın yeni bölümü 19 Ekim Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle ekranlarda olacak.
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