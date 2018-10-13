Arka Sokaklar 491. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar dizisinin 491. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın yeni bölümü 19 Ekim Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle ekranlarda olacak.

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