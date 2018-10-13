İstanbullu Gelin 58. bölüm ön izleme

İstanbullu Gelin 58. bölüm ön izlemesi yayınlandı. İstanbullu Gelin'in yeni bölümü Star TV ekranlarında 19 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'da izleyicilerle buluşacak.

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