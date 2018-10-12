Jet Sosyete 2. sezon 2. bölüm fragmanı

TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Jet Sosyete dizisinin 2. sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölümü 17 Ekim akşamı saat 20.00'da ekranlarda olacak.

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