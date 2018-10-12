Jet Sosyete 2. sezon 2. bölüm fragmanı
TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Jet Sosyete dizisinin 2. sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölümü 17 Ekim akşamı saat 20.00'da ekranlarda olacak.
Çok İzlenenler
-
Jet Sosyete 2. sezon 2. bölüm fragmanı
-
Egenin Hamsisi 13. bölüm 2. fragmanı
-
Çukur 2. sezon 5. bölüm fragmanı
-
Ufak Tefek Cinayetler 37. bölüm fragmanı
-
Çocuklar Duymasın 53. bölüm fragmanı
-
Yasak Elma 18. bölüm 2. fragmanı
-
Sen Anlat Karadeniz 26. bölüm fragmanı
-
Muhteşem İkili 1. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı
-
Erkenci Kuş 15. bölüm 2. tanıtım
-
Elimi Bırakma 12. bölüm 2. fragmanı