Yasak Elma 18. bölüm 2. fragmanı
Yasak Elma dizisinin 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sevilen dizi 15 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle FOX TV ekranlarında olacak.
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