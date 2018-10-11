Yasak Elma 18. bölüm 2. fragmanı

Yasak Elma dizisinin 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sevilen dizi 15 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle FOX TV ekranlarında olacak.

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