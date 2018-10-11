Sen Anlat Karadeniz 26. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz dizisinin 26. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen dizinin yeni bölümü 17 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'da ekranlara gelecek.
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