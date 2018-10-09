Gülperi 5. bölüm 1. fragmanı yayınlandı

Show TV'nin sevilen dizisi Gülperi 5.Bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 12 Ekim Cuma günü akşamı izleyicilerle buluşacak.

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