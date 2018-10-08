Sen Anlat Karadeniz 25. bölüm 2 fragmanı

Sen Anlat Karadeniz dizisi 25. bölüm 2 fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümü 10 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'da yayınlanacak.

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