Avlu'nun 15. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı
Avlu dizisi 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. STAR TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Avlu dizisinin yeni bölümü 11 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle ekranlarda olacak.
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