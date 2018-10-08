Savaşçı dizisi 50. bölüm 1. fragman

Yeni sezonda nefes kesen bir başlangıç yapan Savaşçı dizisinin 50. bölüm 1. fragmanı izleyici ile buluştu. Savaşçı dizisi Pazar akşamları Fox TV'de ekranlara geliyor.

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