Savaşçı dizisi 50. bölüm 1. fragman
Yeni sezonda nefes kesen bir başlangıç yapan Savaşçı dizisinin 50. bölüm 1. fragmanı izleyici ile buluştu. Savaşçı dizisi Pazar akşamları Fox TV'de ekranlara geliyor.
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