Yasak Elma 17. Bölüm 2. fragmanı

FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Yasak Elma dizisinin yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Yasak Elma, 8 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00 FOX TV'de.

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