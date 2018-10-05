Savaşçı'nın 49. bölüm fragmanı

Fox TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Savaşçı dizisinin 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizi 7 Ekim Pazar saat 20.00'da ekranlarda olacak.

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