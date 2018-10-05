Savaşçı'dan yeni sezon fragmanı
Fox TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Savaşçı dizisinin yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı. Sevilen dizi 7 Ekim Pazar saat 20.00'da ekranlarda olacak.
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