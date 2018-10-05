Gülperi'nin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Gülperi 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. SHOW TV ekranlarında ilgiyle izlenen Gülperi dizisinin yeni bölümü 5 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'da izleyiciyle buluşacak.

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