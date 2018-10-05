İstanbullu Gelin 56. bölüm 2. fragmanı

İstanbullu Gelin 56. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. STAR TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölümü 5 Ekim Cuma akşamı ekranlara gelecek.

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