Elimi Bırakma 11. bölüm 2. fragmanı

TRT ekranlarında izleyicisiyle buluşan Elimi Bırakma dizisinin 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma dizisinin yeni bölümü 7 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'da ekranlarda olacak.

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