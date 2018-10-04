Elimi Bırakma 11. bölüm 2. fragmanı
TRT ekranlarında izleyicisiyle buluşan Elimi Bırakma dizisinin 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma dizisinin yeni bölümü 7 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'da ekranlarda olacak.
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