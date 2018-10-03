Söz dizisi 54. bölüm fragmanı
Söz dizisinin merakla beklenen 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz yeni bölümü ile 8 Ekim Pazartesi akşamı STAR TV'de ekranlara gelecek.
Çok İzlenenler
-
Ufak Tefek Cinayetler'in 36. bölümünden ilk sahne
-
Söz dizisi 54. bölüm fragmanı
-
Netflix'in ilk Türk dizisinden fragman
-
Kadın'ın 33. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
-
Ufak Tefek Cinayetler 35. bölüm 2. fragmanı
-
Jet Sosyete 2. sezon tanıtımı
-
Avlu dizisi 14. bölüm fragmanı
-
Hakan: Muhafız fragmanı yayınlandı
-
Çukur 2. sezon 4. bölüm - Sneak Peek
-
Bizim Hikaye dizisi 41. bölüm 2. fragmanı