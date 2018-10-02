Kadın'ın 33. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

2 Ekim 2018 Salı günü yeni sezonuyla takipçilerinin karşısında olacak Kadın dizisinde Bahar ve Sarp’ın karşılaşıp karşılaşmayacağı da ortaya çıkacak. İşte Kadın dizisinin yeni sezon fragmanı...

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