Jet Sosyete 2. sezon tanıtımı
TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Jet Sosyete dizisinin yeni sezonu yakında izleyici ile buluşacak. Sevilen dizinin 2. sezon tanıtım fragmanı izleyiciyle buluştu.
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