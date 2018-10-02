Avlu dizisi 14. bölüm fragmanı

Star TV'de ekrana gelen Avlu dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Avlu dizisinin yeni bölümü 4 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle izleyicilerle buluşacak.

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