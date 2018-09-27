Gülperi 3. bölüm 2. fragmanı

SHOW TV'de ekrana gelen Gülperi dizisinin 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 28 Eylül Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle...

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