İstanbullu Gelin 55. bölüm 2. fragmanı

STAR TV'de ekrana gelen İstanbullu Gelin dizisinin 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 28 Eylül Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle...

Çok İzlenenler

Magazin