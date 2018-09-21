Ellerinde iPhone'lar: 'Kriz yok' dediler
Açık Ekran kanalında Türkiye'de yaşanan krizle ilgili çok konuşulacak bir video daha yayınladı. Bu kez "Kriz yoktur" diyenleri konu alan videoda, insanların elinde Erdoğan'ın boykot çağrısı yaptığı Apple marka telefonların olması dikkat çekti.
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