Kaçan kurbanlığa böyle otomobil çarptı...
Ankara bağlı bulunduğu noktadan kurtularak kaçan bir kurbanlığa otomobil çarptı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından böyle görüntülendi.
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