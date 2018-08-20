'Trump kafalı içimizdeki hainler!'
'Laiklik elden gidiyor', 'iltica geliyor' ve '155'i ararım, içeri aldırırım. Biz burada kürtaj yapıyoruz' sözleriyle gündeme gelen Süleyman Çakır bu kez doların yükselmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
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