Çiftçi Nihat Amca'dan tarihi konuşma

Ankara'da bir otelde düzenlenen Esam Konferansları Şeker Zirvesi'nde konuşan çiftçi Nihat Babaözlü, sözleriyle dinleyenlerin tüylerini diken diken etti.

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