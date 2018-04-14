Babel dünün yıldızı oldu

Dakikalar 02.06’yı gösterirken Beşiktaş’ın bu sezonki en erken golünü atan Babel, aynı zamanda en skorer dönemini yaşıyor. Hollandalı dünkü dublesiyle bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 14’e çıkarttı, kariyer rekoru kırdı.

Ryan Babel şov devam ediyor... Vodafone Park’ta geçen haftaki 5-1’lik Göztepe karşılaşmasında 1 gol, 1 asiste oynayan Hollandalı futbolcu, dün de Akhisar’da yıldızlaştı. Dakikalar henüz 02.06’yı gösterirken şık bir vuruşla topu ağlara gönderen tecrübeli oyuncu, zor geçmesi beklenen maçı kolaya çevirdi. Aynı zamanda Beşiktaş’ın bu sezon ligdeki en erken golünü kaydetti. Babel ikinci yarının henüz başında ise kaleye gönderdiği müthiş füzeyle fişi çekti. 47. dakikada Akhisar kalecisi Lukac’ı çaresiz bırakan Babel, kendisinin 2 takımının 3. golünü attı.

Geçen sezon 13 atmıştı

Babel, Akhisar deplasmanında yaptığı duble ile resmi maçlardaki gol sayısını 14’e çıkartırken kariyer rekorunu kırdı. Öyle ki 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Deportivo ve Beşiktaş formaları giyip toplam 13 gol atabilmişti. Babel 2007-2008 sezonunda ise Liverpool’da çıktığı 44 maçta 10 gol kaydetti. Hollandalı yıldız, kariyerindeki ilk hat-tricki de yine Beşiktaş’ta yapmış, 16. haftada Kartal’ın Osmanlıspor’u 5-1 yendiği maçta 3 gol atmıştı.