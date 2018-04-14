Quaresma'nın dönüşü Beşiktaş'ı mutlu etti

Beşiktaş’ta Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Fenerbahçe karşısında kırmızı kartla oyun dışında kaldıktan sonra 5 maç ceza alan Quaresma, uzun bir aradan sonra ilk 11’de mücadele etti. Portekizli yıldız, aldığı cezanın ardından Trabzonspor, Gençlerbirliği, Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe karşısında forma giyememişti. Akhisar maçıyla formasına kavuşan Quaresma, cezadan dönmesine rağmen, sahaya yine ceza sınırında çıktı. Kart görmesi halinde gelecek hafta Yeni Malatya ile oynanacak maçı kaçıracaktı. Hocası Şenol Güneş’in temkinli olması yönündeki uyarılarını dikkate alan yıldız futbolcu, karşılaşmayı sıkıntısız tamamladı ve oyun genelinde de çok iyi bir performans ortaya koydu. Q7’nin dönüşü, şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalarda, kuşkusuz en çok Şenol hocayı mutlu etti.