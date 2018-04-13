Siyah-Beyazlılar liderlik koltuğuna oturdu!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek Cuma maçlarındaki galibiyet sıkıntısını da sona erdirdi.

Siyah beyazlılar maç fazlasıyla liderlik koltuğuna da oturdu. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadelede üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Beşiktaş deplasmanda rakibini 3-0'la geçerek rahat bir nefes aldı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri, 3 ve 47. dakikalarda Babel ile 20. dakikada Negredo kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 59'a yükseltirken Akhisar 34 puanda kaldı.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Erdem Bayık (xx)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac (x) - Aykut (x), Caner (xx), Mustafa Yumlu (xx), Ömer (xx), Eray (x), Sissoko (x) (Dk. 73 Bia xx), Larsson (x), Serginho (xx), Kadir (x) (Dk. 36 Henrique x), Seleznyov (x) (Dk. 60 Bilal x)

BEŞİKTAŞ: Fabri (xx) - Adriano (xx), Pepe (xxx), Tosic (xxx), Caner (xxx), Medel (xxx), Atiba (xx), Quaresma (xxx) (Dk. 81 Vida x), Talisca (xx) (Dk. 77 Tolgay xx), Babel (xxxx), Negredo (xxx) (Dk. 78 Mustafa Pektemek xx)

GOLLER: Dk. 3 ve 47 Babel, Dk. 20 Negredo (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Negredo (Beşiktaş)

MAÇIN GOL POZİSYONLARI:

3'üncü dakikada Beşiktaş henüz ilk atakta öne geçti. Caner'in soldan pasıyla ceza yayı çaprazında buluşan Babel, yerden sert ve düzgün bir vuruşla kaleci Lukac'ı avladı: 0-1.

20'nci dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Caner'in soldan ortası Serginho'ya çarpıp ceza sahasında Negredo'nun önünde kaldı. Negredo sol çaprazdan sert bir şutla farkı ikiye çıkardı: 0-2.

47'nci dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Adriano'nun ara pasında Negredo'nun sol çaprazdan kaleye şutladığı top Quaresma'da kaldı. Quaresma'nın müthiş şutunu Lukac aynı güzellikte kornere çeldi. Kornerden gelen topu soldan yine Caner, Babel'in önüne bıraktı. Babel yaklaşık 25 metre mesafeden ağları havalandırdı: 0-3.

CUMA KABUSU SONA ERDİ!

Beşiktaş, Akhisar maçı öncesi Şenol Güneş önderliğinde Cuma günü oynadığı maçlarda adeta kabus yaşıyordu. Tamamı Şenol Güneş döneminde oynanan son 10 Cuma maçında sadece bir kez kazanabilen siyah beyazlılar bu laneti Akhisar'da sona erdirdi. Akhisar mücadelesi öncesi Cuma günü oynadığı son 10 maçta 7 kez berabere kalırken 2 kez mağlup olan ve Beşiktaş, Kasımpaşa ile ligin 18. haftasında karşılaşmış mücadeleyi 2-1 kazanmıştı. Bu Beşiktaş'ın Cuma günü oynayıp kazandığı tek maçtı. Siyah beyazlılar Akhisar deplasmanından 3 puan çıkararak haftaya kayıpsız kapatırken üzerindeki Cuma lanetini de kaldırdı.