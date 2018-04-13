Darüşşafaka'dan tarihi başarı!

ULEB Avrupa Kupası final serisinde Rusya temsilcisini ağırlayan Darüşşafaka, rakibini 67-59 mağlup etti ve ULEB Avrupa Kupası'nı kazandı!

Eurocup final serisi ikinci maçında temsilcimiz Darüşşafaka evinde konuk ettiği Rusya‘nın Lokomotiv Kuban takımı karşısında 67-59’luk skorla kazandı ve seride durumu 2-0’a getirerek şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Daçka aynı zamanda önümüzdeki sezon Euroleague’de oynama hakkını da elde etti.

Volkswagen Arena’da taraftarının müthiş desteğini arkasına alan Daçka, sezonun yıldızları arasında yer alan Scottie Wilbekin’in skorer oyunuyla rakibi karşısında ipleri elinde tutan taraf oldu ve soyunma odasına 39-33’lük skorla önde girdi.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan temsilcimiz, rüzgarı tamamen arkasına alarak çeyreğin son 3 dakikasına 49-37’lik skorla, farkı çift hanelere çıkartarak girdi. Daçka son çeyreğe de 55-45’lik skorla girerken, çift haneli farkı korudu.

Son çeyreğe de kontrollü başlayan Daçka, rüya gibi geçen Avrupa sezonunda şampiyonluğa ulaştı ve tarihi bir başarı elde etti.

Darüşşafaka‘da Scottie Wilbekin 28 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Will Cummings de 10 sayıyla maçı tamamladı.

Lokomotiv Kuban‘da Joe Ragland 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Brian Qvale 12 sayıyla oynadı.