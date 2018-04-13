Fransız gazeteciden Beşiktaş taraftarı için olay tespit!

Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'équipe'in muhabirlerinden Vincent Duluc, geçtiğimiz yıl Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Olimpik Lyon maçına ilişkin çok çarpıcı bir anısını paylaştı.

YUNUS DİLBER-FANATİK/ Beşiktaş, geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Olimpik Lyon ile karşılaşmış ve rakibine penaltı atışlarıyla elenmişti.

Dün Fransa'da yayınlanan "L'équipe du soir" programında konuşan Fransız gazeteci Vincent Duluc ise bu maçta yaşadığı çok çarpıcı bir olaydan bahsetti.

Siyah Beyazlı taraftarların inanılmaz bir ambians yarattığına vurgu yapan Duluc, "Geçtiğimiz yıl Beşiktaş stadında kulak tıkacıyla çalışmak zorunda kaldım. Zira aklımdan geçenleri bile duyamıyordum." ifadelerini kullandı.