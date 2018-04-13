Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması

İsim verilmiyordu ama camia içindeki bölücü, ayrıştırıcı, maddi çıkar amaçlı rant çetesi hedef alınıyordu. Basının bir bölümünde de son günlerde başkan Mustafa Cengiz hakkında bir takım iddialar ortaya atıldı. Seçim tarihi bile spekülasyon konusu yapılmaya başlandı. Son seçimde kendisine destek verenler şimdi karşısına aday çıkarmaya çalışıyor. Bu nedenlerle başkanın görüşlerini almak istedim. Tüm samimiyetiyle cevap verdi ve şunları söyledi:

Galatasaray resmi sitesinden önceki gün yapılan açıklama çok dikkat çekiciydi... İsim verilmiyordu ama camia içindeki bölücü, ayrıştırıcı, maddi çıkar amaçlı rant çetesi hedef alınıyordu. Basının bir bölümünde de son günlerde başkan Mustafa Cengiz hakkında bir takım iddialar ortaya atıldı. Seçim tarihi bile spekülasyon konusu yapılmaya başlandı. Son seçimde kendisine destek verenler şimdi karşısına aday çıkarmaya çalışıyor. Bu nedenlerle başkanın görüşlerini almak istedim. Tüm samimiyetiyle cevap verdi ve şunları söyledi:

'BU DEDİKODULAR CAMİADAN ÇIKIYOR'

“Resmi sitemizde Fatih Terim’in fotoğrafları benden fazlaymış, buna kızmışım! Ben teknik direktör mü olacağım, artist mi olacağım? Aksine en yakından siz biliyorsunuz ki, ben fotoğraflara girmekten de, televizyon programlarına çıkmaktan da kaçıyorum. Enteresandır bu dedikodular camianın içinden çıkarılıyor.”

'ÜZERİMDE ÇOK BASKI VAR'

“Üzerimde gerçekten ciddi baskı var. Özellikle gençlerden. ‘Başkan seçime gitme’ diyorlar ben duymuyorum bile. Teşekkür ediyorum sadece. Rol yapmanın ne anlamı var? Benim tarzım değil bunlar. Burası spor kulübü. Sen güzelliği, doğruluğu temsil ediyorsun, güzel ve doğru olmalısın.”