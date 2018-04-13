Aziz Yıldırım: Seçim statta yapılacak

Fenerbahçe camiası, 26-27 Mayıs'ta yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul'a hazırlanıyor. Tarih yaklaştıkça Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'tan hamleler de gelmeye devam ediyor.

Başkan Aziz Yıldırım'dan Genel Kurul'a ilişkin yeni bir hamle geldi. Seçim stadyumda yapılacak.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 26-27 Mayıs'taki Olağan Seçimli Genel Kurul'un Ülker Stadyumu'nda yapılacağını açıkladı.

Seçim çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugün Maltepe Fenerbahçeliler Derneği'nde düzenlenen bir etkinliğe katılarak üyelerle ile bir araya geldi. Yıldırım, üyelere seslenerek, "Bu kongreyi statta yapacağız. Böyle karar aldık. Bu da Fenerbahçe için bir ilk olacaktır. Bundan sonraki kongreler de statta yapılacaktır. Çünkü Ülker Arnena’da yapılması çok zor. Oy kullanacak sayısı oldukça fazla" dedi.

"SON KEZ ADAYIM"

3 Temmuz süreci ile ilgili Yargıtay kararının hala çıkmadığını belirten Aziz Yıldırım, şunları söyledi:

"Hala ne olacağını bilmiyoruz. Biz endişeliyiz ve rahat değilim. Bu dava bittiği anda hepimiz hukuk yönünden temize çıkmış olacağız. Maddi ve manevi kayıpların mücadelesi başlayacak. Bu mücadeleyi başlatmak ve sonraki arkadaşlara devam ettirmek için son kez 1 dönem daha adayım."

Rakibi Ali Koç ile ilgili de düşüncelerini aktaran Yıldırım, Koç'un iyi bir Fenerbahçeli olduğunu önemli olanın camianın bölünmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.