Fenerbahçe'de tarihi karar!

(Skorer) Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım seçimin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacağını açıkladı.

Yıldırım: "Bu kongreyi statta yapacağız. Böyle karar aldık. Bu da Fenerbahçe’nin bir ilki olacaktır. Bundan sonraki kongreler de statta yapılacaktır. Çünkü Ülker Arnena’da yapılması çok zor. Oy kullanacak sayısı oldukça fazla" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarışacağı başkanlık seçiminde Fenerbahçe stadında yaklaşık 25 bin oy kullanılması bekleniyor.



Senad Ok böyle açıklamıştı

Milliyet Fenerbahçe muhabiri Senad Ok, Skorer Facebook yayınında gelişmeyi bu sözlerle duyurmuştu:

'25 bin 650 üye oy kullanma hakkını sahip'

"F.Bahçe'de 25 bin 650 üyesi oy kullanma hakkına sahip. Merak edilen konu şu; F.Bahçe kongresi statta yapılabilir mi? Çok yoğun bir kalabalık olacak. Bir ara statta yapalım gündemi oldu. Şu anda kongrenin statta yapılması ile ilgili bir toplantı yapılıyor"