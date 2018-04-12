Fatih Terim'den F.Bahçe tezahüratına karşılık!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında Galatasaray, Reyer'i farklı mağlup ederken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de maçı tribünden takip etti.

Taraftarın Ayağa kalkmayan Fenerli olsun tezahüratına ise Fatih Terim kayıtsız kalmadı ve kısa süreliğine ayağa kalktı.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya büyük ilgi gösteren sarı-kırmızılılar, tribünlerin önemli bölümünü doldurdu.

Müsabaka öncesi takımları lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, Galatasaraylı oyuncuları da tribüne çağırdı.

Terim de maçta

Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim de bu önemli müsabakayı izlemek için Sinan Erdem Spor Salonu'nda yerini aldı.

Kızı Merve Terim Çetin ile müsabakayı izlemeye gelen Terim, taraftarların alkışlarıyla salona girdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tecrübeli teknik adamı, "İmparator Fatih Terim" tezahüratlarıyla karşıladı. Terim, sahanın hemen kenarında, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti ile yan yana maçı izledi.

"Ayağa kalkmayan Fenerli olsun" tezahüratına karşılık verdi

Sinan Erdem'de taraftarın "Ayağa kalkmayan Fenerli olsun" tezahüratı üzerine saha kenarında maçı izleyen Fatih terim kısa süreliğine ayağa kalktı. Başkan Cengiz locada Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı locadan takip etti.