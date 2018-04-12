Real Madrid öldü öldü dirildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Juventus'u konuk etti.

Dev maç golle başladı... Henüz 2. dakikada sağ kanattan gelişen Juventus atağında, Sami Khedira ortayı yaptı, arka direkte boş pozisyonda bulunan Mario Mandzukic kafayla topu ağlara yolladı.

Golden sadece 5 dakika sonra yine Juventus etkili geldi. Gonzalo Higuain'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Keylor Navas gole izin vermedi.

37. dakikada Juventus 2. golü buldu... İlk golde olduğu gibi yine sağ kanattan gelişen atakta, oyuna De Sciglio yerine giren Lichtsteiner ortayı yaptı, yine arka direkte boş pozisyonda bulunan Mario Mandzukic kafayla topu filelere gönderdi. Skor 2-0 oldu.

İlk yarı Juventus'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Juventus, 61. dakikada skoru 3-0 yaptı. Sağ kanattan yapılan ortada, kaleci Keylor Navas topu kontrol edemeyince, topu önünde bulan Blaise Matuidi meşin yuvarlağı ağlara yolladı. Juventus bu golle skoru 3-0 yaptı.

79. dakikada Real Madrid bir gol pozisyonundan daha yararlanamadı. Ceza sahası içinde kaleye arkası dönük pozisyonda topla buluşan Varane, dönerek vuruşunu yaptı ancak top dışarı gitti.

Real Madrid baskısını arttırdı. 86. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya Cristiano Ronaldo kafayı vurdu, ancak top kaleyi bulmadı.

90+4. dakikada Benatia'nın müdahalesi sonrası Vazquez yerde kaldı, bu pozisyon sonrası hakem Michael Oliver penaltı noktasını gösterdi. Karar sonrası Juventuslu futbolcular hakeme yoğun bir şekilde itiraz etti. Pozisyon sonrasında Gianluigi Buffon kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Penaltı için topun başına geçen Cristiano Ronaldo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu golle Real Madrid skoru 3-1 yaptı.

Maç 3-1'lik skorla tamamlandı ve Real Madrid adını yarı finale yazdırdı.