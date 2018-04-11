Galatasaray şampiyonluk yolunu yarıladı

Avrupa’da iki şampiyonluk yaşayan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, üçüncüsüne çok yakın.

Final ayağını ilk maçında Reyer Venezia'yı evinde konuk eden sarı-kırmızılı temsilcimiz maçı 90-68 kazanarak, EuroCup şampiyonluğu için büyük bir adım attı.

Taraftarıyla bütünleşip basketbol resitali sunan Cimbom, Quigley’nin 37 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmada İtalyan rakibine acımadı. Temsilcimiz, 18 Nisan’daki rövanş öncesi kupayı tek kulbundan tuttu!

Sinan Erdem Spor Salonu’nu dolduran taraftarlarıyla tek yumruk olan Cimbom, 37 sayı, 4 ribaund ve 3 asistlik kusursuz bir performans sergileyen Quigley önderliğinde kupayı tek kulbundan tuttu!