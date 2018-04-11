Milli takımdan flaş ayrılık!

Futbolculuk kariyeri boyunca Galatasaray ve Beşiktaş gibi kulüplerde forma giyen Emre Aşık, en son Ümit Milli Takım'da Abdullah Ercan'ın yardımıcısı olmuştu. Eski milli futbolcunun fotoğrafı da TFF sitesinden kaldırıldı.

Emre Aşık, Ümit Milli Takım'dan neden ayrıldı?

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Emre Aşık milli takımdaki antrenörlük görevine veda etti. Ümit Milli Takım teknik kadrosundan adı çıkartılan Emre Aşık, alt yaş gruplarına uzun yıllardır eğitim veriyordu. Abdullah Ercan'ın yerine Alpay Özalan'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Emre Aşık da ayrılmayı uygun gördü.

Emre Aşık futbol kariyeri, golleri, oynadığı takımlar

Profesyonel futbol kariyerine 1997 yılında Fenerbahçe'de başlayan Emre Aşık, ardından İstanbulspor'a transfer oldu. Gösterdiği başarılı performanslar sayesinde 2000 yılında Galatasaray'a imza attı. 3 yıl sonra bu sefer Beşiktaş'a katılan savunma oyuncusu, 2006 yılında Galatasaray'a geri döndü. Bir dönem Ankaraspor'a kiralanan Emre Aşık, 2009 yılında futbola Galatasaray formasıyla veda etti. Ardından milli takım altyapılarına geçen tecrübeli milli futbolcu, 9 yıldır antrenörlük yapıyordu. Kulüpler kariyeri boyunca 426 maçta 22 gol atan Emre Aşık, milli takım formasıyla ise 34 maçta 2 gol kaydetti.