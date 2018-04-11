Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın sahibi belli oldu

Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda şampiyon Olympiakos oldu. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanmasına karşın Yunan ekibine evinde 3-1 kaybeden Bursa BŞB ise ikinci oldu.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Kadınlar CEV Challenge Kupası’nda final etabının rövanş mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda Yunanistan temsilcisi Olympiakos SFP Piraeus’yi ağırladı. Mücadeleye iyi başlayan ve ilk teknik molaya 8-4 önde giren Bursa BŞB, Nilay Karaağaç’ın da etkili oyunu sonrası aradaki farkı korudu ve ikinci teknik molayı da 16-10 önde geçti. Stephanie Niemer ile sayılar bularak aradaki farkı azaltan konuk ekip karşısında temsilcimiz, Emiliya Dimitrova’nın bitirdiği sayı ile ilk seti zorlansa da 25-23 kazanmasını bildi.

İkinci sete iyi başlayan taraf Olympiakos olurken, bu bölüme Georgia Lamprousi ve Styliani Christodoulou üzerinden oyun kuran konuk ekip, ilk teknik molayı 8-6, ikinci teknik molayı da 16-12 önde geçen taraf oldu. Bursa BŞB, Nilay Karaağaç’ın elinden bulduğu sayılarla rakibine direnmek isterken, oyun üstünlüğünü ele geçiren Olympiakos bu seti ise 25-20 kazanarak setlere denge getirdi.

Üçüncü setin ilk bölümlerinde de daha etkili olan Yunanistan temsilcisi, 8-5’lik skor avantajıyla girdiği ilk teknik molanın ardından ritmini buldu. Karşılıklı sayıların görüldüğü bu bölümde ikinci teknik molaya da 16-12 üstün giren Olympiakos bu seti de yine Lamprousi’nin etkili oyunu sonrası 25-18'lik skorla rahat kazandı.

Dördüncü sete ise istekli başlayan Bursa BŞB, ilk teknik molaya 8-7 önde girdi. Ancak sonrasında oyundan düşen temsilcimiz, rakibine skor avantajını kaptırırken ikinci teknik molaya da 16-14 geride girdi. Sonrasında Olympiakos ritmini buldu ve bu seti 25-16, maçı da 3-1 kazanarak şampiyon oldu.

Maçın ardından konuk takım oyuncuları büyük sevinç yaşarken, Bursa Büyükşehir Belediyespor oyuncularında hüzün hakimdi.

SALON: TVF Cengiz Göllü

HAKEMLER: Armando Simbari (İtalya), Peter Hoger (Slovakya)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Dimitrova, Leys, Belien, Nilay Karaağaç, Fatma Yıldırım, Merve İkbal Albayrak (Aylin Sarıoğlu, Nuran İnce, Ergül Avcı Bytsenko, Cansu Aydınoğulları)

OLYMPIAKOS: Poll, Lamprousi, Christodoulou, Niemer, Giota, Hippe (Konomi, Kokkinaki)

SETLER: 25-23, 20-25, 18-25, 16-25

SÜRE: 111 dakika (30, 27, 27, 27)