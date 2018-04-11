Liverpool Fellaini'den vazgeçti iddiası

Adı uzun bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Marouane Fellaini'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

(FANATİK) Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marouane Fellaini'nin adı uzun bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray'la anılıyordu.

Ada basınından Daily Mail'in haberinde Belçikalı merkez orta saha oyuncusunun transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberde yıldız futbolcuyla daha önce ilgilendiği öne sürülen Liverpool'un transferden vazgeçtiği ve başka oyunculara yöneldiği belirtildi.

30 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Roma, Monaco ve Paris Saint Germain'in de adı geçiyor.