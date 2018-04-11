Yılmaz Vural: 5 maçlığına anlaştım

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, 15 Nisan Pazar günü sahalarında ağırlayacakları Samsunspor'u mağlup etmeleri durumunda siyah-kırmızılı takımın ligde kalacağını söyledi.

Vural, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şubesinde düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal'ın "Hocam bizim sana ihtiyacımız var" sözü üzerine siyah-kırmızılı takıma geldiğini belirtti.

Futbol camiasının içindeki birçok kişinin kendisinin Eskişehirspor'a transferolması için teşvik ettiğini vurgulayan Vural, şunları kaydetti:

"Eskişehirspor'u bu sıkıntıdan kurtarmak adına hiçbir talepte bulunmadan geldik. Para konuşmadık. Bu camianın isteğini kayıtsız şartsız kabul ettik. Bundan sonra herkesi yenmemiz lazım. Berabere kalma şansımız bile yok. Ciddi oynamamız gereken 4 maçımız kaldı. Son 4 maçı bu kadromuzla şansızlık yaşamadan geçirmek istiyoruz. Umutsuzluk yok. Takımda herkes çok moralli."

"Bu takım inşallah ligde kalacaktır"

Vural, Samsunspor maçı için dün satışa çıkan biletlerin 15 bininin 17 saniyede tükenmesinin taraftarın Eskişehirspor sevgisini gösterdiğini vurguladı.

Eskişehir'in futbolun dışında kalmaması gerektiğini dile getiren Vural, şöyle devam etti:

"Bu çınarın devrilmesine kimsenin müsaade etmemesi lazım. Herkes elinden geleni yapacaktır. Taraftarı mutlu etmek için elimizden geleni yapmak zorundayız. Oyuncularım da bunun farkında. Taraftar sabretsin. Taraftarın vereceği itici güç çok önemli. Bu takım inşallah ligde kalacaktır. Ligde kaldıktan sonra takımın ekonomik yapısının düzelmesi adına olumlu gelişmeler var. Eskişehirspor bu ekonomik gücü tekrar toparlayıp önümüzdeki sene transferi açıp, iyi kadro oluşturarak yukarıya oynamak zorunda. Eskişehirspor Süper Lig'e geri dönmelidir."

Vural, Eskişehirspor'da ekonomik kaynaklı bir sorunun bulunmadığını, bir iki oyuncu hariç bütün futbolcuların alacaklarının ödendiğini bildirdi.

"İki hafta çok kritik"

Siyah-kırmızılı takımla şimdilik 5 maçlık anlaşma yaptığını anımsatan Vural, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu derdin içinden çıkalım da sonrasının önü açık. Samsunspor maçını kazanırsak ligde kalırız. İki hafta çok kritik. Maçın başından sonuna kadar destek gerekiyor. Eskişehirspor taraftarı ne yapacağını biliyor. Büyük taraftarımız lütfen maça gelsin. Son düdük çalana kadar destek istiyoruz. Düdük çaldıktan sonra istediğinizi yapın."