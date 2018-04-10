Kadın hakeme şok sözler!

(Fanatik) Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Mönchengladbach, evinde oynadığı maçta Hertha Berlin'i 2-1 yenerken mücadeleye damgasını vuran isim hakem Bibiana Steinhaus'tu.

Ev sahibi ekibin bir golünü VAR (video yardımcı hakem) teknolojisine başvurarak iptal eden kadın hakem, taraftarların yoğun protestosuyla karşılaştı.

Tribünlerden Steinhaus'a yönelik olarak yapılan "fa..şe" tezahüratları televizyonlardan bile duyuldu.

39 yaşındaki hakem, Gladbach'a galibiyeti getiren penaltı kararını da video yardımcı hakem sayesinde verse de kendisine yapılan hakaretlerden kurtulamadı

Gladbach kulübü ise bunun üzerine tribünlerin neden olduğu çirkin tezahürat nedeniyle bir özür mesajı yayımlamak zorunda kaldı.

Eski polis memuru Steinhaus, şu an Almanya'nın tek profesyonel kadın hakemi...

Steinhaus, İngiliz hakem Howard Webb ile yaşadığı ilişkiyle de biliniyor.