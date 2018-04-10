CHP'nin Roman vekilinden Beşiktaş'a istifa çağrısı

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak’ın Altınordu Kulübü yetkililerine cevaben yaptığı açıklamada “Çingeneye beylik vermişler, ilk babasını kesmiş! Bu yaptıkları ırkçılık. Beşiktaş ağır taştır kimse bizimle uğraşmasın” ifadeleri hakkında kınama mesajı yayınladı.



CHP İzmir Milletvekili Purçu, tepkisini şu sözlerle ortaya koydu: “Beşiktaş gibi büyük bir spor kulübünün basın sözcüsü konumundaki Metin Albayrak, kullandığı ifadelerin ayrımcı ve ırkçı olduğunun, genelleştirilmiş yanlışlarla Romanları hedef aldığının, nefret suçlarına sebep olabileceğinin Romanlar için kabul edilemez olduğunun farkında mıdır? Yakıştıramadık!



Beşiktaş Spor Kulübü basın sözcüsü görevinde bulunan Albayrak’ı özür dilemeye ve istifaya, Beşiktaş Kulübü yöneticilerini ise kamuoyuna açıklama yapan yetkilileri seçerken dikkatli ve özenli olmaya, temsil ettikleri görevi doğru şekilde yerine getirecek kişileri seçmeye özen göstermeye davet ediyorum. Yapılan açıklama bireysel bir açıklama olarak görülemez. Beşiktaş taraftar grubunu da üzen bu açıklama konusunda Beşiktaş Kulübü yönetimini gerekeni yapmaya davet ediyorum.

İÇSELLEŞTİRİLMİŞ ÖNYARGIDAN VAZGEÇİN



Roman/çingeneleri küçük düşürücü, aşağılayıcı, önyargı ve ayrımcılık içeren ifadeler ne yazık ki toplumumuzda sıklıkla kullanılmaktadır. Dilimize yerleşmiş olan, geçmişten bugüne söylenegelen bazı deyimler, atasözleri, benzetme ve yakıştırmaların yaygın kullanımı bu ifadelerin içselleştirilmiş olması toplumdaki önyargı, ayrımcılık ve nefret suçlarını körüklemektedir. “Çingene pazarlığı, çingeneleşmek, çingeneye beylik vermişler, ilk babasını kesmiş” vb. söylemlerin kötü niyetli olmadığı görüşü ise önyargıları beslemeye devam etmektedir. Hiç kimse, Romanları/çingeneleri aşağılama hakkını kendinde görmemelidir. Açıklamanın; Romanlara yönelik doğru bilinen yanlışların tersyüz edilmesi için bir farkındalık günü olarak Dünya Romanlar gününü kutladığımız 8 Nisan’da yapılmış olması ise düşündürücüdür.

AYRIMCI İFADELER GÖRMEZDEN GELİNEMEZ



Beşiktaş Spor Kulübü’nün Albayrak’ın bu göreve devam etmesine izin vermeyeceğini, yapılan yanlışı düzeltme girişiminde bulunacağını umut ediyorum. Roman vatandaşlarımızı inciten bu ve benzeri söylemler kadar, bu söylemlerin “duygusal, öylesine, ne var ki bunda?” anlayışıyla yok sayılması, görmezden gelinmesi, cezasız bırakılması, sadece Romanların değil, büyük ve güçlü bir taraftar grubunun ve sporseverlerin de haklı tepkisine neden olmaktadır. Hatanın telafisi için konunun takipçisiyiz. Tüm toplumu dilimize yerleşen yanlış ve ayrımcı ifadeleri kullanmamaya, içselleştirilen önyargılardan sıyrılmaya davet ediyorum.