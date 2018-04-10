Ümit Özat: Karşımda babam olsa onu da yenmek isterim

Gençlerbirliği, haftaya lider giren Galatasaray'ı Alper Uludağ'ın 90+2'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı. Bu sezon iç sahada ligin ilk dört sırasında bulunan rakiplerinden 9 puan toplayan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat maç sonunda açıklamalar yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon aldığı tüm yenilgileri deplasmanda yaşayan Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Gençlerbirliği'ne Ankara'da boyun eğdi. Mücadelede 90+2'nci dakika oynanırken Alper Uludağ, gelişen kontratakta Muslera'yı mağlup etti ve Gençlerbirliği'ne 3 puanı getiren golü kaydetti. Kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği, puanını 30'a yükseltirken Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat maç sonunda açıklamalar yaptı. Ümit Özat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kazanınca tabii konuşmak kolay ama bunları hesaplamıştık aslında. Kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve gözlerinden öpüyorum. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum, inanılmaz destek oldular. Fatih Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Maç sonu geldi ve tebrik etti. Karakterini ve klasını ortaya koydu. Dert çok ama rabbim inşallah dermanına da verir. İnşallah sezonu istediğimiz gibi bitiririz. Futbol çok enteresan bir şey"

"Başakşehir'den puan aldınız, Fenerbahçe'den puan aldınız ama kimin kimin yeneceği belli olmuyor. Oyuncularıma, kalitelerini ortaya koyup mücadele etmesi gerektiğini söyledim. Ayrıldığım zamanda kaybettiğimiz puanlar oldu."

"İçerideki maçları alırsak istediğimizi alabiliriz. Dışarı maçlardan Karabük dışında galibiyetimiz de yok. Kazanmamız lazım. Bugün kaybedebilirdik ve birçok dedikodu ortaya atılabilirdi. Şenol Hoca ile kavgalı da ya da Tamer Tuna'nın maruz kaldığı olaylar gibi konuşmalar. Bugün mağlup olsak kim bilir ne eleştirilere kalacaktık. Hiçbir antrenör maçı kaybetmek istemez. Babam olsa, babamı yenmek isterim. Kariyerim önemli."

BASIN TOPLANTISI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Galatasaray maçını kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Kalan maçlardan 9-10 puan çıkarmak istiyoruz." dedi.

Özat, kırmızı-siyahlı takımın 28. haftada Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısına oyuncularını tebrik, taraftara da teşekkür ederek başladı.

Teleset Mobilya Akhisarspor maçından sonra en çok pozisyonu Galatasaray karşılaşmasında bulduklarını dile getiren Özat, "Çok da pozisyon vermedik. Önümüzdeki Kayserispor maçına hazırlanacağız. Kalan maçlardan 9-10 puan çıkarmak istiyoruz. Takımın yanından ayrılmayan bize destek veren yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Yarından itibaren Kayserispor maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

Ümit Özat, yedek ağırlıklı bir kadroyla maça başlamasına ilişkin soruya şöyle cevap verdi:

"Yenilsek kim bilir neler söylenecekti. Ahmet Oğuz ve Uğur Çiftçi benim oyuncum, kaptanlarım ama geçen hafta oynarken bu takım 4 yedi. Onların oynayıp oynamadığına bakmamak lazım her maçın hikayesi var. Onların kalitesinde olmayan bir sürü insan milli takıma gidiyor. Üzüldüklerini göstermesi lazım. PTT'den milli takıma giden oluyor da Ahmet gitmiyorsa bunu dert edinmesi lazım."

Teknik direktörlük mesleğinin "çok itibarsızlaştırıldığı" değerlendirmesini yapan Özat, "Bin tane senaryo yazılırdı. Dün Tamer hocaya yapılan haksızlık gibi. Göztepe, Tamer hoca kazanmak istemez mi? Algı operasyonu yapılıyor. Mesleğimize saygı duyulması lazım." şeklinde konuştu.

Özat, maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile aralarında geçen diyaloğa dair de "Konuştuklarımız Fatih hoca ile aramızda kalacak. Zaten sürekli diyalog halindeyiz, konuşuyor, görüşüyoruz. Tebrik etti. Kendisine başarılar diledim. Bende emeği büyüktür. Milli takımdan hocam. Ben de kendisine teşekkür ettim. Camiamdan çok bir destek gördüğümüz yok. Don Kişot gibi yel değirmenleriyle savaşıyoruz. Başkan ve birkaç yöneticiden başka camiadan destek yok." ifadelerini kullandı.