Fatih Terim: Puan kaybettik şampiyonluğu değil

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın kapanış mücadelesinde Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve lider girdiği haftada birincilik koltuğunu Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği yenilgisi sonrası açıklamalar yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon aldığı tüm yenilgileri deplasmanda yaşayan Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Gençlerbirliği'ne Ankara'da boyun eğdi. Mücadelede 90+2'nci dakika oynanırken Alper Uludağ, gelişen kontratakta Muslera'yı mağlup etti ve Gençlerbirliği'ne 3 puanı getiren golü kaydetti. Fatih Terim, Gençlerbirliği yenilgisinin ardından yayıncı kuruluşa kısa bir değerlendirme yaptı. Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Maça iyi başlayamadık, iyi de bitiremedik. Açıkçası geçen haftaki Trabzonspor maçından sonra hayal kırıklığı. Hayal kırıklığına uğradığım maçlardan bir tanesi. Oyuna hakim gibi görünsek de oyuna bu kadar hakim olan takımın daha fazla pozisyon bulması gerekiyordu"

GALATASARAYLILARA SESLENDİ!

"Buradan Galatasaraylılara söyleyeceğim bir şey var, önemli bir avantajı kaybettik. Kredimizi yitirmiş olabiliriz ancak şampiyonluğu değil. Liderlik geliyor, gidiyor. Bırakmak niyetinde değiliz ama oluyor. Burada galibiyetin dışında hiçbir şey düşünmedim. Puan kaybetmiş olabiliriz anack şampiyonluğu kaybetmedik. Şampiyonluğun en önemli adaylarından bir tanesiyiz."

BASIN TOPLANTISI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Kredimizi yitirdik ama şampiyonluğu kaybetmedik" dedi.

Terim, Spor Toto Süper Lig'de 1-0 yenildikleri Gençlerbirliği maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, hem bireysel hem de takım performansı olarak iyi olmadıklarını belirterek, "Zaten oyunun kaderini çizen bireysel performans oldu. Takımların performanslarına bakınca her şeyde öndesiniz. Atakta, topa ve oyuna hakim olmada istatistiksel olarak fazlaydık. Açıkçası bugünkü performansla alakalı ben de hayal kırıklığına uğradım." diye konuştu.

Oyuna iyi başlamadıklarını ama pozisyon yakaladıklarını dile getiren Terim, şöyle devam etti:

"Çok adamla savunan bir takımın bu savunma düşüncesini kırmanın tek yolu gol bulmaktır. Gol bulursanız, rakip mecburen size hücum edecektir. Rakibi çok fazla oynamadığı bir oyuna yönlendirmek avantajımız olurdu. Gol bulamadıkça rakibin güveni arttı. Gol bulamadıkça daha çok adamla hücum ettik ve zaman zaman kontratak yedik."

Maçı kazanmaları halinde büyük bir avantajla İstanbul'a döneceklerini vurgulayan Terim, "Avantajla dönebilirdik ama olmadı. Kredimizi yitirdik ama şampiyonluğu kaybetmedik. Galatasaray zaten pes etmeyecektir. Bize burada bu puanları kaybetmek yakışmadı. 0-0 da olsa kayıptı ama 0-0 bitirmek mağlubiyetten daha iyiydi." ifadelerini kullandı.

Terim, sonuca çok üzüldüğünün altını çizerek, "Taraftarlarımız da kusura bakmasın, kötü yerde kırıldık. Bütün maçlarımızı kazanırsak şampiyonuz. Galatasaray, kazanmak için her şeyi yapacaktır. Oyun ve sonuç olarak oyuncularım bazen bana da sürpriz yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Terim, hakem Cüneyt Çakır'ın performansıyla ilgili bir soruya ise "Cüneyt hoca ülkenin yetiştirdiği en önemli hakemlerden biridir. Avrupa'daki en ciddi, en önemli maçlara onu veriyorlar. Zaten hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Ben işime bakıyorum ve mümkünse böyle konulardan uzak kalıyorum." yanıtını verdi.

Fatih Terim, deplasman fobisi yaşayıp yaşamadıkları ile ilgili bir soruyu da şöyle cevapladı:

"Bu sene varmış gibi görünüyor. Ankara bize deplasman mı? Gayet centilmen bir Gençlerbirliği seyircisi, müthiş bir Galatasaray seyircisi gelmiş. Bunun neresi deplasman? Bu tip bahaneler Galatasaray takımının sığınacağı sebepler değil, biz daha iyi olmalıydık. Buradan şampiyonluk için çok büyük avantaj sahibi olarak dönebilirdik. Sebepleri ortadan kaldırmak lazım. Ülkemizin en büyük sıkıntılarından biri budur, herkesin bir bahanesi var."

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynayacakları Medipol Başakşehir maçıyla ilgili görüşlerini açıklayan Terim, "Liderliği tekrar almamız için sahamızdaki bu avantajımızı kullanmamız lazım. Rakiplerimizden biri de Medipol Başakşehir. Bunu yapalım ki tekrar liderliği alalım. Onlar da vermemek için uğraşacak. Güzel bir maç olacak diye tahmin ediyorum. Yenebilir miyiz evet yeneriz ama böyle oynayarak değil. İnşallah pazar akşamı bu mutluluğu yaşarız." diye konuştu.