Gençler, 'Aslan' avında!

Galatasaray'ın deplasman kabusu başkentte de sürdü. Şampiyonluk yolundaki tüm rakiplerinin kazandığı haftada Gençlerbirliği'ne konuk olan Cimbom, 90+2'de Alper Uludağ'ın golüyle 1-0 mağlup oldu. Bu sezonki 7. yenilgisini de deplasmanda alan Galatasaray, şampiyonluk yarışında çok kritik bir kayıp yaşadı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden kadroda tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, kart cezası nedeniyle bordo-mavili takıma karşı oynayamayan Fernando'yu yeniden ilk 11'de sahaya sürerken, Donk'a yedekler arasında yer verdi. Martin Linnes ise Ankara'ya getirilmedi.

Başkent ekibinin patronu Ümit Özat ise kadroda büyük revizyon yaptı. Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Skuletic, Scekic ve Khalili gibi as oyuncularına ilk 11'de forma vermeyen Ümit Özat, Alper Uludağ, Kamal Issah, Manu ve Deniz Yılmaz ile sakatlıktan dönen Jailton ve kart cezası biten Palitsevich'i Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya sürdü. Özat, geçen hafta ilk 11 başlayan Aydın Karabulut'u ise kadroya almadı.

Maça etkili başlayan Galatasaray, topun sahibi olmasına karşın kapanan Gençlerbirliği savunmasını açmakta oldukça zorlandı. Geriye çekilerek hızlı atak kovalayan başkent ekibi ise ilk yarıda özellikle Deniz Yılmaz'la net bir fırsattan yararlanamadı.

Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş'ün de oyuna girişiyle hücum gücünü iyice yükselten Galatasaray, 2. yarıda da Gençlerbirliği kalesine abluka altına aldı. Ancak aradığı golü bir türlü bulamayan Cimbom, 90+2'de kalesinde golü gördü. Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Alper Uludağ'ın sert vuruşu ağlara buluştu ve maç bu golle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray 57 puanda kalan Galatasaray, liderliği Medipol Başakşehir'e kaptırdı. 27 puana yükselen Gençlerbirliği ise ligde kalma yolunda altın bir galibiyet aldı.

Gençlerbirliği: Hopf, Zeki, Claro, Palitsevich, Pogba, Alper, Issah, Sessegnon, Jailton, Manu, Deniz

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Gol: 90+2 Alper Uludağ