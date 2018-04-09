Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinde Halkbank, Arkas Spor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
9 Nisan 2018 21:58
Şampiyon Halkbank!
Voleybol Efeler Ligi'nin şampiyonu belli oldu.
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