Demba Ba'dan Toroğlu'na sert yanıt!

Yorumculuk yapan eski hakem Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın sahasında Göztepe'yi 5-1 mağlup ettiği maçta Demba Ba'nın bir pozisyonda rakibini tutmadığını ifade ederek Senegalli futbolcuyu eleştirmişti. Ba da sosyal medya hesabından Toroğlu'na cevap verdi.

Tecrübeli futbolcu paylaşımında "Soyunma odasında ne olduğunu bile bilmeyen bütün aptallara; tamamen markaja almam gereken oyuncuya odaklıydım. Bu kişi de önümde ve Babel adını kullanıyor. Onun gol atmadığına emin olmaya çalışıyordum" ifadelerini kullandı.