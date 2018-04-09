Akhisar 4 haftadır kazanamıyor

Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, üst üste 4 maçta galibiyet alamadı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde son 4 maçtır kazanamıyor.

Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde Bursaspor (1-0), Kardemir Karabükspor (3-0), Atiker Konyaspor (3-0) ve Fenerbahçe (3-2) maçlarını kayıpsız geçtikten sonra çıktığı 4 maçta galibiyet elde edemedi.

Son 4 karşılaşmada sadece 1 puan alan yeşil-siyahlı ekip, Trabzonspor (1-3), Medipol Başakşehir (1-2) ve Aytemiz Alanyaspor'a (1-3) yenilirken Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Kalan maçların programı

Ligde 29. haftada Beşiktaş'ı ağırlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 18 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak.

Yeşil-siyahlı ekip, 30. haftadan itibaren sırasıyla Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor (D), Galatasaray, Kayserispor (D) ve Osmanlıspor'la karşılaşacak.